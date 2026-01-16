Venta o permuta: terreno en esquina en Funes
Toda la info y precio, a un click.
VENTA/PERMUTA – Terreno en esquina en Funes. 📍Miramar 5900
Lote desarrollado en esquina 10,00 mts. de frente por 29,00 mts. de fondo ubicado a la altura de la garita 17, a 400 metros de la ruta 9.
Ingreso con pavimento, línea de transporte pasa por el frente, locales en cercanía, y prestaciones de todos los servicios.
Usd 48.000
Más info:
Marca Negocios Inmobiliarios
C.I. Mauro Orsatti Mat. 2005
Coordinamos una visita?
📲 3417 801000