Visitado por diferentes candidatos, el Parque Industrial es una pieza clave en la campaña

Con 10 empresas funcionando plenamente (de las cuales dos se están ampliando), cuatro más en construcción, y una gran inversión a punto de desembarcar, el Parque Industrial Jorge Luis Oldani se convirtió en una pieza clave de la campaña electoral y candidatos de diferentes extracciones políticas pasan de visita a conocer sus necesidades y dejar su compromiso con la industria local.

Este martes será el turno del diputado y candidato a gobernador por el Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) Antonio Bonfatti. Se trata de la segunda visita que reciben de parte de un candidato a Gobernador ya que hace unos diez días estuvo María Eugenia Bielsa. Armando Traferri, candidato a renovar su banca como senador departamental, también pasó por allí.

“La idea desde Unempir es recibir a todos, seríamos muy irresponsables si así no lo hiciéramos. El debate, en temas referidos a la producción, con personas que aspiran a ocupar lugares tan importantes, es un ejercicio muy saludable. Por otro lado la idea es poner en agenda temas de necesidades que tenemos en común”, destacó desde la Unión de Empresarios del Parque, Román Guajardo.

“La visita de María Eugenia, quien en su etapa como vice Gobernadora, conoció de cerca la problemática de la producción, nos dejó muchos temas para seguir tratando y trabajando. Coincidió con nosotros, en la no aplicación de la ley de promoción industrial para parques Industriales. Es decir, uno presenta los papeles y los expedientes no avanzan. Por lo tanto los beneficios, no son tales, ya que obtenerlos es muy complejo”, sumó.

El empresario también aprovechó para hacer referencia a la iniciativa presentada en el Concejo por el edil de Cambiemos Roberto Amsler: “Entendemos que es positiva. Sabemos del esfuerzo que el municipio hizo para la compra de esos terrenos y lo importante que son las obras para el Parque. Más obras y mejores servicios se traducen rápidamente en más empresas instaladas y más trabajo. Nadie se puede oponer al progreso. El Consorcio, tiene una agenda de obras en carpeta, que son tan necesarias para avanzar sólidamente y atraer nuevas empresas al área”.

El secretario de Producción Germán Wirsch y el intendente José Pedretti llegaban hoy a Brasil para acercarse un poco más a la empresa de ese país que anunció su desembarco en la ciudad. Al respecto, Guajardo apuntó que sería muy bueno para el Parque que se concrete esa operación, “en primer lugar porque los directivos de la empresa local son buenas personas. En segundo lugar, porque cuantas más empresas se radiquen, más trabajo y recursos se generan. En tercer lugar, para concretar obras de infraestructura que nos hacen falta”.