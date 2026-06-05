Vital para pasajeros: construyen una garita sobre la ruta A012 antes de la autopista

El jueves por la mañana comenzó la construcción de una garita de colectivo sobre la A012, a metros del cruce con la autopista Rosario – Córdoba. La instalación fue un pedido expreso de la vecinal 17 de Agosto ante el Concejo Deliberante de la ciudad, con el objetivo de que exista un resguardo para la gente que toma allí el transporte público.

“Ante la necesidad de los chicos escolarizados del barrio que toman el colectivo urbano para asistir a clases en Tierra de Sueños 2 y 3, elevamos el pedido”, contó Pablo Capa, presidente de la vecinal, a El Roldanense. “Antes tenían que esperarlo a la intemperie, sin ningún tipo de resguardo. El proyecto se aprobó y la Municipalidad la empezó a construir”, señaló.

En ese tramo de la ruta no solo se suben al Urbanito chicos que residen en esa parte de la ciudad, sino también otros que llegan desde barrios situados a otras alturas de la A012 y hasta quienes residen en Punta Chacra, que llegan allí por el Camino de los Ingleses.

La vecinal comprende los barrios Fontanet y El Descanso. Y, a la par de esta solicitud, también realizó otro pedido ante el cuerpo legislativo. “Gestionamos el mejorado de la bajada desde la A012 al barrio. También, el zanjeo y tapar los baches en las calles internas”, describió Capa.