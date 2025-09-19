Wine bar, tapeos y brunch: la nueva propuesta que inaugura en Tierra de Sueños 3

Dyonisus Bar & Wine abrirá este sábado sus puertas en Tierra de Sueños 3. Se trata de una nueva propuesta gastronómica que se suma en una de las zonas con mayor crecimiento comercial de la ciudad.

Ubicado sobre la avenida principal casi al ingreso del barrio por colectora, el bar se propone abastecer una demanda insatisfecha combinando vinoteca con cafetería de primer nivel, brunch, tapeos, y catas con diferentes bodegas cada 15 días.

“Compramos el terreno hace cinco años y empezamos a edificar de a poco con la idea de abrir el bar en un futuro. Ahora pudimos terminarlo y este sábado inauguramos”, contó Lucas, uno de los titulares del proyecto, a El Roldanense.

“En Rosario tenemos bar y siempre vimos esta zona como ideal para expandir el negocio ya que está creciendo muchísimo”, agregó y sumó que Dyonisus Bar & Wine cuenta con una capacidad para 25 personas, con espacio interior y exterior.

En un primer momento y hasta ver cómo se va dando el movimiento la intención es abrir de lunes a lunes de 7 a 21hs, con desayunos especiales, meriendas, tapeos, brunch, ensaladas veganas y comida saludable.