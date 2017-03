Confirmación oficial: abren el jardín de TDS1 para terminar con la crisis de cupos Así fue informado en conferencia de prensa por autoridades municipales y provinciales. Pedretti celebró la apertura de “tres escuelas en catorce meses”.

El intendente José Pedretti encabezó durante el mediodía de este martes una conferencia de prensa acompañado de la concejala Susana Abo Hamed, el coordinador de Regiones del ministerio de educación provincial Edgar Casadey y la directora provincial de nivel inicial Liliana Kuran. En ese marco y tal como había adelantado El Roldanense, anunciaron la apertura del jardín ubicado en Tierra de Sueños 1 y así echar por tierra la crisis de vacantes en sala de cuatro.

Kuran informó que Provincia decidió que el edificio que en algún momento fue pensado para trasladar al Jardín N°302 sea finalmente una nueva institución”, que ya tiene otorgados cinco cargos docentes, un cargo directivo y un cargo de asistente escolar, además de dos cargos aportados por el Municipio. En total se contabilizan siete docentes para la misma cantidad de cursos, que se repartirán los cuatro salones en dos turnos y albergarán a los alrededor de 180 niños que estaban sin cupo.

“Estamos esperando la entrega del edificio, prevista para abril, y la creación de la institución mediante un decreto. El problema en estos casos es el presupuesto, pero el jardín está dentro del presupuesto 2017 así que a más tardar en mayo estaríamos poniendo en funciones el jardín”, pronosticó la funcionaria.

Abo Hamed, por su parte, valoró que por la inauguración del nuevo jardín se liberen los cupos de cuatro años en el jardín municipal Huellitas, que podrá enfocar sus 280 plazas a la franja maternal de dos y tres años.

El intendente Pedretti sostuvo que “cuando uno apuesta al diálogo y al trabajo, porque yo podría decir que la educación no es mi problema, que son otros, pero nunca le hemos escapado a las responsabilidades, siempre pusimos lo mejor de nuestro equipo y de nuestra gestión para sacar estos temas adelante”.

El titular del Ejecutivo remarcó: “En el término de 14 meses vamos a inaugurar en Roldán tres escuelas. No es un dato menor, no pasa en muchas ciudades y es gracias a un trabajo de inteligencia. Primero el desarrollo que hicimos nosotros, segundo una ministra de Educación que entendió la situación y se puso a la par nuestra a trabajar codo a codo. Cuando uno no le escapa a las responsabilidades y apuesta doble, estos son los resultados”.

Usando una analogía futbolera, Pedretti se mostró “muy contento porque se puso la pelota en campo contrario”. Y completó: “Hace dos años la teníamos en el área nuestra porque no podíamos salir de los 40 chicos por curso en la escuela primaria. Con la Nº 1399 y la escuela de Tierra de Sueños 3 pusimos la pelota en el área rival. Estamos jugando un partido con pelota dominada”.