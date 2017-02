Quién es el próximo futbolista roldanense que podría debutar en Primera División Tiene 17 años y defiende los colores de Talleres de Córdoba con la 10 en la espalda. Con infancia en barrio El Charquito, dio sus primeros pasos en club San Lorenzo.

Diego Mateo, Martín Rivero, Raúl Damiani. Esa lista de futbolistas de Roldán que en el pasado reciente alcanzaron la Primera División podría engrosarse dentro de no mucho tiempo: con 17 años recién cumplidos, Imanol Machuca se consolida en las divisiones inferiores de Talleres de Córdoba y quienes lo han visto jugar le auguran un futuro promisorio.

Con infancia y adolescencia transcurridas en barrio El Charquito, el joven deportista local dio sus primeros pasos en club San Lorenzo. En diálogo con El Roldanense, contó que a esa institución le guarda un profundo cariño. “Es que ahí empecé a jugar desde muy chico”, explicó.

Con el correr del tiempo, Machuca llevó su talento Porvenir de San Jerónimo y a Matienzo de Pujato. Tanto en la Liga Cañadense como en la Casildense se consagró goleador. Hace ya más de un año, llamó la atención de Talleres y se animó a trasladarse hasta territorio cordobés. Hoy se desempeña en la Sexta División de la entidad blanquiazul.

El futbolista surgido en la ciudad, que se autodefine con firmeza como un “enganche”, se aloja en una pensión de la institución cuyos colores defiende. “Al principio me costó mucho, no me acostumbraba”, recordó y aseguró que fue fundamental el apoyo de papá Evaristo, quien viaja cuantas veces puede para acompañar a su hijo.

Los proyectos del joven Machuca asoman claros para el año que comienza: ganarse un lugar en el equipo de Reserva y empezar a ser tenido en cuenta para la Primera de Talleres, un club que en los últimos años ha experimentado un desarrollo impresionante. Con esas metas en la mira, se levanta “temprano todos los días” y trabaja en los entrenamientos.