Talento local: dos jugadores roldanenses fueron incluidos en el equipo ideal de la liga Cañadense

El primer torneo del año de la liga Cañadense finalizó recientemente con el título del club ADEO de Cañada de Gómez, que venció a Montes de Oca. Tras la final, el sitio Línea de Cuatro, especializado en el fútbol regional, dio a conocer el once ideal de la competencia. Y allí figuran dos futbolistas roldanenses.

Se trata de Kevin Fonseca, quien juega como mediocampista y es capitán del Atlético San Jerónimo, y Gastón Mártire, delantero de Atlético Las Parejas. El primero de ellos tuvo su momento de gloria en julio, cuando hizo un doblete para que su equipo clasificara a cuartos de final. Uno de sus goles fue desde mitad de cancha.

El segundo, en tanto, finalizó en el Top Ten de la tabla de goleadores con nueve tantos, a cinco del artillero absoluto del certamen. Su equipo llegó hasta semifinales, donde cayó ante el campeón. Mártire se había consagrado en la Cañadense a fines de 2024, cuando jugaba para Cremería de Carcarañá, y el actual es su segundo paso por el club parejense.