Son de acá: dos emprendimientos roldanenses están en carrera para ser los mejores de la provincia

Este viernes se definirá el concurso provincial Emprender Santa Fe, el programa impulsado por el gobierno santafesino que busca descubrir y visibilizar a los mejores emprendimientos de la provincia. Entre los 15 finalistas hay dos roldanenses, Ramito’s Crocantes y Kamarán Kayaks, dos marcas familiares que representan a diferentes rubros pero son igual de pujantes. Ambas intentarán ser las dos firmas ganadoras que, en septiembre, competirán a nivel nacional con firmas de todo el país.

Ramito’s se especializa en la elaboración de snacks horneados y llegó a la instancia definitiva del certamen con su Chipá Aireado, un producto “hecho en Roldán con amor”. El emprendimiento llegó hace poco tiempo a la ciudad desde la provincia de Chaco, donde se hizo conocido a partir de su participación en diferentes ferias y exposiciones. El chipá es una de sus flamantes producciones, “livianitos, crocantes y perfectos para acompañar el mate o la cerveza”.

«Es la conjunción de mi apellido y el de mi esposo, Benito y Ramos. Es el motor de nuestra vida. Nos mudamos a Roldán en agosto del 2024 y arrancamos de cero, gracias a la mano de la cooperativa Los Profesionales y al secretario Diego Gettig, contó Ana María, una de las titulares, a El Roldanense. «Esto nos gratifica y nos alienta a seguir en este camino que es arduo, pero que da frutos y alegrías», añadió. Los chipas son su primer producto aquí, con la idea de ir anexando los que hacían en tierras chaqueñas.

Kamarán, en tanto, es un kayak desmontable fácilmente trasladable. Fue elaborado por Walter Sidler, un ingeniero industrial que reside hace varios años en Roldán junto a su familia. Cuando se mudó a la ciudad, se dio cuenta de que trasladar la embarcación hasta el río se le hacía cuesta arriba, por lo que creó un prototipo que probó en el lago de Tierra de Sueños 3. Ya ganó el concurso de diseño Innovar a nivel nacional y también la Bienal Iberoamericana en Diseño Industrial.

«Estamos muy contentos de ser finalistas, ya que se presentaron muchos emprendimientos. Apostamos a principios de año a hacer pie en Roldán, donde tenemos el taller, y este tipo de instancias te dan fuerza para continuar», contó Walter a este medio. «Gratifica saber que estamos por el buen camino. Este tipo de concursos ayudan mucho a los emprendimientos y contribuye al ambiente emprendedor de Roldán. Está muy bueno destacarlo y saber que no somos los únicos de la ciudad», puntualizó.

Tanto Kamarán como Ramito’s están entre los mejores de Emprender, un concurso que brinda visibilidad, mentorías, asesoramiento y conexiones estratégicas a los ganadores.