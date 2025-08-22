Allanaron una vivienda en Funes Hills Miraflores y detuvieron a conocido financista y su esposa

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, realizó este viernes un procedimiento en el marco de una investigación por delitos económicos, donde detuvo a un pareja y secuestró elementos de interés para la causa.

La División Delitos Económicos Zona Sur de la PDI, bajo la supervisión del fiscal Miguel Moreno, llevó adelante la medida judicial en un domicilio ubicado en Av. Fuerza Aérea al 4200 de la ciudad de Funes en el barrio privado Funes Hills Miraflores, donde detuvo a Daniel Casanovas y a su esposa, Samantha Bravo.

En el mencionado domicilio secuestró dos teléfonos celulares, una notebook, una tablet, dos pendrives y documentación de relevancia para la causa.

Por disposición del fiscal que interviene en la causa, los detenidos fueron trasladados a la sede de la PDI para continuar con los trámites legales correspondientes.

Según informó el portal Rosario3 el Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió las detenciones porque a las imputaciones que ya acumulaba el financista (por fraude, administración fraudulenta y violaciones a la reglamentación del warrant) le sumarán nuevas imputaciones por estafa y ahora también por colusión. Además, se baraja la posibilidad de que se sume el tráfico de influencias.