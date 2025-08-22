El tenista roldanense Manuel Paniagua se coronó campeón sudamericano

El tenista roldanense, que entrena en el Centro de Tenis Cristian Amsler con sede en el CCUP de Roldán, culminó tres grandes semanas de competencias a nivel Nacional e Internacional.

En el Club Sport Social de Villa María se desarrollaron dos torneos de la gira COSAT (Confederación Sudamericana de Tenis), en los cuales el joven deportista local fue semifinalista en el primer torneo y campeón de dobles. En tanto, también se coronó campeón en single y dobles del segundo torneo.

Estos importantes torneos otorgan puntos para el ranking sudamericano Sub 14.

Cerrando la Gira, la tercera semana disputó el 4to Torneo Nacional en la ciudad de Córdoba, accediendo a Semifinales.

Manuel se proyecta como una de las grandes promesas del tenis argentino. Con tan solo 13 años, se afianza en los primeros lugares del ranking nacional en la categoría Sub 14.