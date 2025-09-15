Escalante superó la operación con éxito: se aguarda por su recuperación
La Municipalidad difundió un nuevo parte médico a las 18 horas. Tal como estaba previsto, permanecerá en terapia intensiva como parte del proceso de recuperación.
El intendente Daniel Escalante superó este lunes una extensa operación cardíaca en el instituto médico de Rosario donde se encuentra internado.
La intervencención se prolongó de 7:30 a 15:30 horas y los médicos le colocaron cinco by pass coronarios.
Tal como estaba previsto, permanecerá internado en terapia intensiva como parte del proceso de recuperación que inicia a partir de ahora.