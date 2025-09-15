Escalante superó la operación con éxito: se aguarda por su recuperación

El intendente Daniel Escalante superó este lunes una extensa operación cardíaca en el instituto médico de Rosario donde se encuentra internado.

La intervencención se prolongó de 7:30 a 15:30 horas y los médicos le colocaron cinco by pass coronarios.

Tal como estaba previsto, permanecerá internado en terapia intensiva como parte del proceso de recuperación que inicia a partir de ahora.