La Ciudad

A 50 años del Golpe de Estado, Roldán se suma a la movida nacional #50Años50Acciones

Desde el Espacio Memoria, Verdad y Justicia de Roldán ya comenzaron a trabajar en el aniversario que se aproxima.

26 DE enero DE 2026

El próximo 24 de marzo del 2026, se cumple medio siglo del último golpe de Estado, que diera inicio a la dictadura cívico-militar-empresarial (1976-1983), caracterizada por el terrorismo de Estado y el neoliberalismo empobrecedor. Desde el Espacio Memoria, Verdad y Justicia de Roldán ya comenzaron a trabajar en el aniversario que se aproxima.

“La propuesta es que generemos 50 acciones acordes a las posibilidades y características locales durante todo el mes de marzo, sumándonos a quienes lo harán en todos el país, bajo el lema #50Años50Acciones”, informaron.

Entre las principales actividades a realizar en Roldán, se cuenta la organización de un Festival por la Memoria, Verdad y Justicia, el domingo 22 de marzo.

Desde la organización armaron un formulario al cual podés acceder haciendo click acá para todos los que quieran sumarse a la movida: a 50 años del último golpe de estado, Roldán dice #NuncaMás.

Más de esta sección

Hoy