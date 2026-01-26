A 50 años del Golpe de Estado, Roldán se suma a la movida nacional #50Años50Acciones

El próximo 24 de marzo del 2026, se cumple medio siglo del último golpe de Estado, que diera inicio a la dictadura cívico-militar-empresarial (1976-1983), caracterizada por el terrorismo de Estado y el neoliberalismo empobrecedor. Desde el Espacio Memoria, Verdad y Justicia de Roldán ya comenzaron a trabajar en el aniversario que se aproxima.

“La propuesta es que generemos 50 acciones acordes a las posibilidades y características locales durante todo el mes de marzo, sumándonos a quienes lo harán en todos el país, bajo el lema #50Años50Acciones”, informaron.

Entre las principales actividades a realizar en Roldán, se cuenta la organización de un Festival por la Memoria, Verdad y Justicia, el domingo 22 de marzo.

Desde la organización armaron un formulario al cual podés acceder haciendo click acá para todos los que quieran sumarse a la movida: a 50 años del último golpe de estado, Roldán dice #NuncaMás.