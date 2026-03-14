Día Mundial del Consumo Responsable: organizan una actividad que promueve prácticas eficientes y sustentables

La Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente y en conjunto con el Club de Huella Ecológica, invita a participar de una jornada especial en el marco del Día Mundial del Consumo Responsable.

La actividad se realizará este sábado 14 de marzo, desde las 19 horas, en el Paseo de la Estación (San Martín y Amenábar), con una propuesta abierta a toda la comunidad para reflexionar y promover prácticas de consumo más conscientes y sustentables.

Durante la jornada se llevarán adelante distintas actividades, entre ellas:

Ecocanje: acercá materiales reciclables y llevate plantines.

Talleres de elaboración de juguetes y productos de limpieza.

Feria de producción local, con emprendedores y productores de la ciudad.

Entrega de semillas y sorteos para los participantes.

La iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar, promoviendo hábitos de consumo responsables que contribuyan al cuidado del ambiente.