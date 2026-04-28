El Gobierno de Santa Fe, bajo la conducción del gobernador Maximiliano Pullaro, avanza en la planificación de un sistema de movilidad metropolitano moderno y sostenible para el Gran Rosario, con el tren urbano como columna vertebral. En ese marco, se realizó un encuentro de coordinación con municipios del área y el Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM), en el que participaron equipos técnicos e ingenieros para presentar los lineamientos iniciales del proyecto y su desarrollo preliminar.

La iniciativa contempla una red ferroviaria que conecte Rosario en sentido norte-sur y este-oeste, con extensión hacia Timbúes, Arroyo Seco, Roldán y Zavalla, integrando así los principales corredores urbanos y productivos del área metropolitana.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini: “Dimos inicio a un equipo de trabajo importante. Este tema se venía discutiendo desde hace tiempo y hoy lo ponemos en agenda: un sistema de movilidad con mirada metropolitana, con epicentro en Rosario, pero que incorpora a las ciudades que formarán parte de esta primera etapa”.

El ministro precisó que la Provincia comenzará con el desarrollo de la ingeniería básica del sistema, etapa clave para definir su trazado, infraestructura y operación. “El objetivo es contar con esta ingeniería hacia mediados de noviembre y disponer de una hoja de ruta que permita avanzar luego en un llamado a licitación”, explicó.

Soluciones eficientes

Puccini también remarcó el impacto estructural de la iniciativa: “Esto apunta a resolver un problema concreto del área metropolitana: los sistemas de transporte hoy están fragmentados, mientras que la región funciona como un todo integrado. A diario, cientos de miles de personas se trasladan entre estas ciudades y necesitan soluciones eficientes”.

En esa línea, el funcionario subrayó la voluntad de continuidad en la gestión pública: “Venimos a cumplir con un mandato que implica mirar la provincia hacia adelante, con una agenda de futuro. También supone retomar proyectos que en otros momentos quedaron inconclusos. Esto tiene que ver con la continuidad del Estado, que es lo que la sociedad demanda”.

En paralelo, se trabaja en la definición del material rodante y en la articulación con puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional Rosario, con el objetivo de mejorar la conectividad entre centros urbanos, áreas productivas y servicios clave del área metropolitana. “Miramos al mundo y estamos evaluando distintas tecnologías que utilizan ciudades como San Francisco, Curitiba, Cuenca, Toronto, Bilbao, Burdeos y distintas ciudades de China”, añadió el ministro.

Alcance del proyecto

Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, detalló el alcance territorial del proyecto: “El gobernador nos encomendó diseñar un sistema metropolitano que abarque toda el área, aunque en esta primera etapa se focaliza en localidades cercanas a Rosario: Granadero Baigorria en el norte, Funes en el oeste, Pérez en el sudoeste y Villa Gobernador Gálvez en el sur, además de la ciudad central”.

La funcionaria subrayó que la iniciativa beneficiará a más de 1,2 millones de personas y responde a una planificación estratégica de mediano y largo plazo. Asimismo, recordó que el proyecto retoma antecedentes técnicos de una década atrás, aunque con un cambio de enfoque: “En lugar de licitar la ingeniería básica, el gobernador decidió que sea desarrollada por equipos técnicos de la Provincia”.

Finalmente, Alvarado remarcó el factor político como condición para avanzar: “Para que estos proyectos se concreten hace falta decisión política, y este Gobierno la tiene”.

Del encuentro también participaron el secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano; representantes de los municipios de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Funes, Pérez y Granadero Baigorria; del ECOM; y de áreas de cooperación y vinculación internacional del Gobierno provincial.