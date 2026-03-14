Memoria en acción: a 50 años del Golpe de Estado, este fin de semana habrá tres encuentros en Roldán
"Serán espacios para encontrarnos, reflexionar, crear colectivamente y sostener viva la memoria, porque la memoria se construye entre todas y todos: en la calle, en la palabra, en el arte y en el encuentro", pronunciaron desde la organización.
En el marco de los 50 años del Golpe de Estado de 1976 y de la campaña 50 años/50 acciones, la Multisectorial por los Derechos Humanos de Roldán invita a la comunidad a participar de las actividades que realizará este fin de semana.
«Serán espacios para encontrarnos, reflexionar, crear colectivamente y sostener viva la memoria, porque la memoria se construye entre todas y todos: en la calle, en la palabra, en el arte y en el encuentro», pronunciaron desde la organización.
A continuación, el detalle:
- Sábado 14 de marzo | 10 a 12 hs en Trazando Puentes (San Juan 619)
Taller “30 mil pañuelos por la memoria”
Realización colectiva de placas con técnica de mosaiquismo destinadas a espacios públicos.
- Sábado 14 de marzo | 17 hs en el Paseo del Bicentenario (San Martín y Alberdi)
Radio abierta callejera
Un espacio para reflexionar colectivamente sobre nuestra historia, escuchar testimonios y reafirmar el compromiso con los derechos humanos.
- Domingo 15 de marzo | 18 hs en el Paseo del Bicentenario (San Martín y Alberdi)
Encuentro abierto de biodanza
Música, movimiento y emoción para celebrar la vida y danzar nuestros derechos humanos.