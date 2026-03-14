Memoria en acción: a 50 años del Golpe de Estado, este fin de semana habrá tres encuentros en Roldán

En el marco de los 50 años del Golpe de Estado de 1976 y de la campaña 50 años/50 acciones, la Multisectorial por los Derechos Humanos de Roldán invita a la comunidad a participar de las actividades que realizará este fin de semana.

«Serán espacios para encontrarnos, reflexionar, crear colectivamente y sostener viva la memoria, porque la memoria se construye entre todas y todos: en la calle, en la palabra, en el arte y en el encuentro», pronunciaron desde la organización.

A continuación, el detalle: