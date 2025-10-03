A correr bajo la luz de la luna: Sportsman prepara la primera gran maratón nocturna por las calles de Roldán

El próximo domingo 2 de noviembre se correrá la tradicional maratón que organiza el club Sportsman y recorre las calles de la ciudad. La competencia largará desde la puerta del club y tendrá una notable peculiaridad: por primera vez se correrá en horario nocturno.

La partida será a las 20 horas y habrá dos distancias, de 4 y 8 kilómetros. “La primera abarca desde el club hasta calle Fiambalá, y la segunda hasta la Virgen de calle San Sebastián, ambas ida y vuelta”, contaron desde el club a El Roldanense. También habrá edición kids dentro de la cancha.

Se espera que la maratón cuente con más de 300 corredores. “Habrá premios al primer, segundo y tercer puesto, y todos los participantes se llevarán una medalla y la remera oficial”, describieron los directivos de la Cebra. La inscripción está abierta, tiene un costo de $28.000 y se puede hacer escribiendo al número 3413487648.