A cuatro días del Nacional, a Muke lo dejaron afuera pese a haber clasificado

Faltando cuatro días para el nacional de mayores y estando ya clasificado para la prueba de 3000 metros con obstáculos, la Federación Argentina de Atletismo le comunicó al atleta local Gustavo Muke Benítez que esta vez no sería de la partida.

“Me informaron que fui dado de baja porque la cantidad de corredores finalmente será de ocho y yo estaba clasificado como noveno. No me pasó a mi sino a otros atletas también porque armaron una clasificación para todas las pruebas y faltando cuatro días se les ocurrió cambiar todo”, explicó Muke a El Roldanense.

“Si bien no llegaba bien ni como yo quería, ya estaba entusiasmado, tenía en la cabeza que iba a correr, a un Nacional no se clasifica todos los días y mucho menos a un nacional de mayores. No se si fue por los protocolos la decisión pero lamentable uno ya esta mentalizado y no te pueden avisar cuatro días antes”, sumó.

“Por algo las cosas se dieron así, ahora me voy a tomar un descanso hasta principios del año que viene, lo necesito para estar mas tranquilo y arrancar de cero para lo que va a ser el año que viene”, proyectó el atleta local, quien cerró con una buena: desde la Provincia le comunicaron que fue nuevamente becado, al igual que el año pasado.