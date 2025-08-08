Todo terreno en miniatura: llega a Funes una competencia de automodelismo
Este fin de semana, la ciudad vecina recibe la cuarta fecha del campeonato interprovincial. Habrá más de 60 pilotos en un torneo que combina velocidad, estrategia y adrenalina.
Los días 9 y 10 de agosto, la ciudad de Funes será sede de una nueva jornada del Campeonato Interprovincial de Todo Terreno, una competencia que convoca a los fanáticos del automodelismo off road de toda la región.
En esta ocasión el evento reunirá a más de 60 pilotos de distintas categorías, entre ellas: Buggy Pro, Master, Senior, Open, Eco y Truggy, quienes desplegarán todo su talento y precisión sobre el circuito funense, diseñado especialmente para este tipo de pruebas de velocidad y destreza.
Como antesala de la carrera, el viernes 8 de agosto, de 13 a 17 h, la pista estará habilitada para pruebas libres, permitiendo a los competidores realizar ajustes y ensayos técnicos antes de la competencia oficial.
La actividad está abierta a todo público y promete ser una experiencia única tanto para quienes siguen el campeonato como para quienes se acercan por primera vez al mundo del automodelismo. Velocidad, estrategia y adrenalina en miniatura, con un gran despliegue técnico y humano.
La disciplina llegó a Funes para quedarse, ya que el 9, 10, 11 y 12 de octubre más de 120 pilotos disputarán una fecha del campeonato argentino en las categorias: Buggy Pro, Master, Senior, Open, Eco y Truggy.
Para más información: 3413 18-8494