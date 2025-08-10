Se viene un gran MateBingo solidario en el Club Independiente a beneficio del fútbol infantil

El Club Independiente de Roldán será sede de un evento que promete diversión, solidaridad y sabor: el Gran MateBingo a beneficio del fútbol infantil. La cita es el viernes 15 de agosto desde las 14:30 hs, en la sede del club ubicada en Liniers 798.

La propuesta combina la clásica tradición del bingo con el infaltable mate y una tarde de encuentro entre vecinos. Por eso, la organización invita a llevar birome y equipo de mate, para disfrutar del juego con todo listo. Además, habrá un buffet con cosas ricas, y un stand con propuestas dulces y saladas para acompañar la jornada.

El valor de la participación será de $4.000 por tres cartones, y se entregarán importantes premios a los ganadores. Todo lo recaudado será destinado al desarrollo del fútbol infantil del club, apoyando a los más chicos en su crecimiento deportivo.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse: “Es una gran oportunidad para colaborar, compartir una tarde divertida y seguir fortaleciendo los sueños de nuestros pequeños jugadores”, y agregaron: ‘‘El objetivo es juntar dinero para poder indumentaria nueva para los chicos’’.

Para más información o consultas: 0341 741 0565.