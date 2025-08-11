Confirmaron que el cuerpo hallado en las vías era del hombre que estaban buscando en Funes

Autoridades de Funes confirmaron que el cuerpo encontrado en las vías del tren este domingo era el de Eduardo Francisco Tudino, el hombre de 55 años que su familia estaba buscando desde el mediodía del sábado.

Tudino había salido a caminar desde el domicilio en el que residía junto a su hermano y cuñada, y no había regresado, lo cual alertó a sus familiares, quienes enseguida realizaron la denuncia, al momento de la cual se constató que sus pertenencias personales —celular, tarjetas, dinero— y su vehículo permanecían en la vivienda, y que el mismo se encontraba bajo tratamiento médico y en una situación emocional delicada.

A las 12:00 hs del domingo, un maquinista de una formación ferroviaria dio aviso a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo sin vida sobre las vías del tren. Según la información preliminar, la persona habría sido arrollada horas antes por otra formación.

En el lugar, personal de Protección Civil y Policía constató que el cuerpo coincidía en características físicas y vestimenta con las de Eduardo Francisco Tudino, desaparecido el día anterior.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Fiscalía de Flagrancia, que ordenó las medidas correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.