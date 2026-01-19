Se abrió calle Pedro Ríos y Roldán suma una nueva conexión directa con Funes

Funes anunció la finalización de la obra sobre calle Pedro A. Ríos, en el tramo comprendido entre calle San Sebastián y Juan Elorza, la cual conecta directo con Padre Oldani, es decir que ambas ciudades quedarán unidas por una nueva avenida que acelera y mejora la conectividad y el tránsito entre ambas localidades.

“Hoy es un gran día para todos nosotros. Estoy muy contento y feliz de dar esta buena noticia. Gracias a la buena administración de los fondos públicos, se pudo llevar adelante un proceso muy importante. Es una infraestructura fundamental para Funes y quiero que la disfruten, porque es para ustedes”, expresó el intendente funense Roly Santacroce.

La obra reviste un carácter histórico, ya que Pedro A. Ríos se consolida como un corredor estratégico de la ciudad, junto a la avenida Fuerza Aérea y la Ruta Nacional 9. Su traza recorre Funes de este a oeste, conecta distintos barrios funenses y funciona además como una vía clave de ingreso y egreso desde la ciudad de Roldán.

El corredor lindero a la vía del ferrocarril cuenta con pavimento, iluminación LED y bicisendas, pero por sobre todas las cosas, cuenta con seguridad para los automovilistas y vecinos de la zona. El Intendente fue contundente con este punto.

“Hay una pequeña parte de la ciudadanía que viola las normas de convivencia y que todavía no interpreto la ciudad en la que estamos viviendo. Acá hay mucha gente que camina, que anda en bicicleta, y no queremos tener ningún caso fatal. Los agentes de tránsito van a estar permanentemente en este corredor”, aseguró Roly Santacroce.