A todo ritmo: el fútbol femenino de Sportsman organiza una matiné para recibir el mes de la primavera

Para recibir la primavera a puro baile, el club Sportsman organiza una nueva matiné. Será este viernes 5 de septiembre, de 21 a 00 horas, en el salón de fiestas de la institución ubicada en Sarmiento y Amenábar. Las entradas ya están a la venta.

“Es organizada por el fútbol femenino juvenil con el objetivo de recaudar fondos para viajar a un torneo en la localidad de San Jorge”, contó Beto, uno de los profes del club, a El Roldanense. El certamen al que hizo referencia se realiza anualmente, y las categorías más chicas de la Cebra fueron parte en 2024.

La matiné es para chicos de entre 10 y 13 años. Ya se pueden adquirir las anticipadas en la secretaría del club, a un valor de $3.000, en tanto que en la puerta pasarán a costar $4.000. Durante la noche habrá servicio de buffet para los chicos que vayan a divertirse.