Un accidente de tránsito registrado durante la tarde de este miércoles sobre la Ruta Nacional 9 y la intersección con calle Maíz motivó un importante operativo de emergencia que contó con la intervención del helicóptero sanitario de UTV.

Como consecuencia del siniestro, un hombre de 74 años sufrió traumatismos de cráneo, cadera y miembro inferior. Según la información médica, el paciente se encuentra estable y fue derivado al Sanatorio Delta de Rosario para recibir atención especializada.

En el siniestro habría estado involucrado un automóvil y, aparentemente, una motocicleta y una bicicleta. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la mecánica del accidente.

Producto del operativo de emergencia, el tránsito permanecío durante varios minutos interrumpido en el sector.