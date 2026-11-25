La Municipalidad de Roldán recibió a practicantes del centro norte provincial que cursan la capacitación unificada de Agente Local de Seguridad Ciudadana, impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Santa Fe. De la actividad participaron el intendente Daniel Escalante y la secretaria de Gobierno, Marisabel Mendoza, quienes presentaron los ejes de funcionamiento del modelo de seguridad de la ciudad.

La delegación estuvo integrada por cursantes provenientes de Santa Fe capital, Santo Tomé, Nelson, Llambi Campbell, Recreo y Laguna Paiva, quienes eligieron Roldán como escenario para llevar adelante el trabajo integrador correspondiente a la materia Seguridad Ciudadana.

Cabe destacar que este trayecto constituye una instancia de formación profesional y que quienes completen la cursada serán los primeros graduados con este título a nivel nacional, lo que marca un precedente en la profesionalización de los agentes locales.

Durante el encuentro, el intendente Daniel Escalante señaló: “Es un orgullo que Roldán sea elegida como modelo de gestión en seguridad ciudadana y que podamos aportar nuestra experiencia a quienes serán los primeros graduados del país en esta formación profesional”.

Por su parte, Marisabel Mendoza expresó: “Abrimos las puertas de nuestro Centro de Monitoreo y del trabajo en la calle porque entendemos que la seguridad se construye con planificación, cercanía y capacitación permanente de los agentes locales”.

Como parte de la agenda práctica, los futuros egresados recorrieron las instalaciones del Centro de Monitoreo municipal, participaron de manera activa en un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional 9 y finalizaron la actividad con una instancia de intercambio y puesta en común en Sala Italia.

Desde el municipio destacaron la importancia de articular políticas públicas con el gobierno provincial y de abrir las puertas de los dispositivos locales de prevención y control para contribuir a la formación de nuevos cuadros técnicos en toda la provincia.