Un trágico accidente de tránsito se registró durante la noche en inmediaciones del cruce de la Ruta Nacional 34 y la A012. Como consecuencia del fuerte impacto entre un automóvil y un camión, un hombre perdió la vida y otro resultó herido.

Según informaron fuentes policiales de la Unidad Regional II, el siniestro ocurrió alrededor de las 22:40 horas, a la altura del kilómetro 13,5 de la Ruta Nacional 34. Por causas que aún se investigan, un Chevrolet Onix de color blanco, conducido por Maximiliano Nicolás Ammirati, domiciliado en Rosario, colisionó con un camión al mando de un hombre de 52 años, oriundo de Santiago del Estero.

Tras el impacto, personal del SAMCo local asistió al automovilista y lo trasladó al Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria. Pese a los esfuerzos del personal médico, su fallecimiento fue confirmado a las 23:40 horas.

Por su parte, el conductor del camión fue asistido por personal del SIES de Granadero Baigorria y derivado al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, con diagnóstico de politraumatismos.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias, una dotación de Bomberos Voluntarios de Capitán Bermúdez y agentes de Accidentología Vial, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

La causa fue caratulada como «homicidio culposo en accidente de tránsito», con intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Las circunstancias que desencadenaron la fatal colisión son materia de investigación.