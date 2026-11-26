El Concejo Municipal de Roldán rechazó por unanimidad el pedido de actualización de los cargos de conexión a las redes de agua potable y cloacas presentado por COPROL, que contemplaba incrementos de hasta el 594,77%.

El 10 de noviembre, COPROL había solicitado una actualización de esos cargos que habría llevado los valores finales, con IVA incluido, a $279.224 para la conexión corta de agua (un 5,16% más) y a $593.654 para la conexión larga (un 123,59% más). En cloacas, la conexión corta pasaría a $206.863 (un 152,81% más) y la larga a $765.734, lo que representa un aumento del 594,77%. Además, la cooperativa proponía desdoblar el cargo de conexión de agua potable, que históricamente tuvo un valor único.

El bloque unidos propuso rechazar tanto los importes solicitados como el desdoblamiento, y autorizar en cambio una actualización del 26,3%, tomando como referencia la inflación acumulada informada por el IPEC entre diciembre de 2025 y octubre de 2026.

Desde el bloque sostuvieron que los servicios de agua potable y cloacas son esenciales y que su sustentabilidad económica debe ser compatible con la capacidad de pago de los vecinos y con los principios de solidaridad y equidad que sustentan el cooperativismo.“El costo de una conexión no debe convertirse en un impedimento para acceder a un servicio público esencial”, remarcaron.