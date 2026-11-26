Con la llegada del verano y las vacaciones cada vez más cerca, Estancia Damfield presenta una nueva temporada de su Colonia de Verano, una propuesta integral pensada para que chicos y chicas disfruten de sus vacaciones en un entorno natural, con actividades recreativas, deportivas y experiencias para compartir.

Ubicada en Funes, Estancia Damfield ofrece un amplio espacio verde con instalaciones especialmente preparadas para combinar movimiento, diversión, aprendizaje y encuentros.

A través de juegos, deportes, actividades al aire libre y propuestas especiales, cada jornada invita a descubrir algo nuevo, hacer amigos y vivir un verano diferente.

SPLASH PARK: EL GRAN ATRACTIVO DEL VERANO

Uno de los grandes protagonistas de esta temporada será el Splash Park, un espacio acuático de más de 300 m² diseñado para disfrutar, jugar y refrescarse durante los días de calor.

Con un espejo de agua de poca profundidad, juegos de chapoteo, toboganes, baldes y diferentes atractivos acuáticos, se convierte en uno de los grandes diferenciales de la propuesta y en uno de los espacios favoritos para disfrutar del verano.

MÁS FACILIDADES PARA LAS FAMILIAS

Pensando en que más chicos puedan sumarse a la experiencia, Damfield incorpora nuevas alternativas para esta temporada:

3 cuotas sin interés, para facilitar la organización y el pago.

Servicio de traslado a Damfield, sumando comodidad y practicidad para las familias.

La propuesta también incluye espacios de descanso, meriendas con panificados de El Casco Bar y frutas frescas, además de experiencias especiales como pernoctadas y campamentos según las edades, con fogones, actividades nocturnas y momentos para compartir con amigos.

UN VERANO LLENO DE EXPERIENCIAS

Con instalaciones deportivas, amplios espacios verdes y una variedad de propuestas recreativas, Estancia Damfield busca que cada chico encuentre su lugar, descubra nuevas actividades y disfrute de unas vacaciones inolvidables.

Los últimos cupos ya están disponibles. Las familias que todavía no eligieron colonia tienen una invitación: este verano, la diversión se vive en Damfield.

Inscripciones e información:

Estancia Damfield – Funes.

Consultas: 341 363 4169.