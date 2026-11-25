El Senado de la provincia de Santa Fe otorgó media sanción al proyecto de Presupuesto 2027, que incorpora un importante paquete de obras para el departamento San Lorenzo gestionadas por el senador Armando Traferri. Las intervenciones abarcan infraestructura educativa, vial, hídrica y de defensa costera, y alcanzan a buena parte de las localidades del departamento, entre ellas Roldán, que se beneficiaría con dos obras de gran impacto.-

En materia educativa, el Presupuesto prevé la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica Profesional N° 410 de Fray Luis Beltrán, del edificio de la Escuela Especial N° 2059 Medalla Milagrosa de Capitán Bermúdez y del edificio de la EESO N° 603 «Alberto A. Brambilla» de San Jerónimo Sud; la terminación del Salón de Usos Múltiples de la Escuela Agrotécnica N° 383 Julio Maiztegui de Ricardone; y la incorporación al Programa Provincial «Abre Escuelas – Mil Aulas» de dos aulas para la Escuela Primaria N° 1332 Roque Nosetto y dos aulas para la Escuela Primaria N° 753 General José de San Martín, ambas de San Lorenzo.

En el plano vial, se incluyen la pavimentación del Bulevar Iriondo de Ricardone y la conexión de la Ruta Nacional A012 con el acceso a la Autopista AP01 de Fray Luis Beltrán; la pavimentación, desagües y obras conexas en la calle San Sebastián, en el límite entre Roldán y Funes; las obras de mejoramiento, ordenamiento vial y acceso al barrio Tierra de Sueños II de Roldán; las obras de infraestructura vial en la intersección de la RN A012 y la calle Hermes Binner, en el límite de San Lorenzo y Ricardone; las intervenciones en el cruce de la RN A012, la Avenida Interurbana, la calle Ayohuma y las vías del Ferrocarril General Mitre; y la expropiación de las viviendas ubicadas sobre la traza proyectada de la Avenida Interurbana, entre Fray Luis Beltrán y San Lorenzo.

El paquete se completa con obras hídricas y de defensa: el estudio y proyecto para la construcción de reservorios de retención de agua en la cuenca media y alta de los arroyos Ludueña y San Lorenzo, y la ejecución de obras de defensa sobre la margen del Río Paraná, en el sector comprendido entre la bajada Sargento Cabral y la calle Luis Borghi, en la ciudad de San Lorenzo.

“Que estas obras estén incluidas en el Presupuesto es el resultado de un trabajo sostenido de gestión. Nuestro departamento es estratégico para la provincia y para el país: por acá sale al mundo buena parte de la producción nacional, y eso exige una inversión acorde en infraestructura, en educación y en obras que mejoren la calidad de vida de nuestra gente”, expresó el legislador sanlorencino.

Traferri remarcó la importancia de dar esa discusión en la Legislatura. “El Presupuesto no es solo un conjunto de números: define qué se hace y qué no se hace en cada rincón de la provincia. Por eso es fundamental estar presentes, gestionar y defender los fondos que le corresponden a San Lorenzo. Detrás de cada obra incluida hay vecinos y vecinas que esperan respuestas concretas, y nuestro compromiso es trabajar para que lleguen”, concluyó el senador.