Un hombre fue aprehendido durante la tarde de este miércoles en Roldán, luego de que personal de la Guardia Urbana detectara una presunta licencia de conducir apócrifa.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:15 horas, en la intersección de Ruta Nacional 9 y calle Buenos Aires, donde efectivos del Comando Radioeléctrico de Roldán acudieron para colaborar con los agentes municipales.

Una vez en el lugar, los uniformados identificaron al conductor y, tras realizar las consultas correspondientes, constataron que la documentación exhibida carecía de validez.

Según consta en el parte policial, el hombre manifestó espontáneamente haber adquirido la licencia de conducir en el denominado “mercado negro”, reconociendo su ilegalidad.

Tras poner en conocimiento de lo sucedido a la autoridad judicial competente, se dispuso la aprehensión del conductor y el secuestro de la documentación apócrifa.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde se continuaron las actuaciones de rigor.