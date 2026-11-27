El básquet de Roldán vivirá una jornada decisiva este sábado 28 de noviembre, cuando la categoría U15 del Club Sportivo Social Roldán dispute el triangular final por el campeonato de la Asociación Rosarina de Básquetbol.

Tras una destacada campaña que le permitió finalizar en lo más alto de la tabla general, el conjunto roldanense consiguió la ventaja deportiva de disputar la instancia definitoria en condición de local, ante su público.

La competencia tendrá lugar en las instalaciones del club, ubicadas en bulevar Pellegrini 957, y contará con la participación de Paganini Alumni y el Club Náutico Sportivo Avellaneda.

La jornada comenzará a las 10 horas, cuando Sportivo se enfrente a Paganini Alumni en el primer encuentro del triangular. Posteriormente, Náutico jugará ante el perdedor de ese compromiso y cerrará la competencia frente al ganador.

Cronograma de partidos: