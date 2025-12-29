Accidente fatal sobre la A012: despistó un auto y falleció una persona

Un trágico accidente de tránsito se registró este lunes, alrededor de las 8:15 horas, sobre la Ruta A012, a la altura del kilómetro 37.

Según la información oficial, un automóvil Nissan Tiida, color gris, que circulaba en sentido ascendente, despistó por razones que aún se intentan establecer terminó impactando contra una alcantarilla ubicada en la zona de préstamo de la traza vial.

Como consecuencia del fuerte impacto, una persona perdió la vida en el lugar. Personal de los servicios de emergencia y fuerzas de seguridad trabajaron en la escena, mientras que Policía Científica realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Debido a las tareas investigativas, el tránsito permanece totalmente interrumpido en el sector. En sentido ascendente, los vehículos son desviados hacia Zavalla, a la altura del kilómetro 29, mientras que en sentido descendente la circulación se desvía hacia la autopista Córdoba–Rosario, en el kilómetro 40.