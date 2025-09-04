Actualización de haberes previsionales: montos y fechas de cobro para Septiembre 2025

En el marco de los aumentos que impactan sobre los haberes previsionales administrados por ANSES, la abogada de nuestra ciudad, Evelyn Porcel de Peralta, comparte la información más relevante para jubilados y pensionados, conforme los datos oficiales difundidos.

A partir del mes de septiembre del 2025 la jubilación mínima ascenderá a $320.277,18. Y con el bono extraordinario otorgado por ANSES, de $70.000 el haber total para septiembre—con bono incluido— sería de $390.277,18.-

Para quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto base será de $256.221,74 y con bono incluido llegaría a $326.221,73.-

Cabe recordar que estos montos están sujetos a los descuentos de ley como a obra social, cuotas por moratoria previsional (compra de años) y eventuales descuentos por préstamos ANSES o créditos solicitados.

¿Cuándo comienzan los pagos de septiembre?

# Desde el lunes 8 de septiembre: comenzará el cronograma de pagos para beneficiarios de haberes mínimos, iniciando con aquellos cuyo DNI finalice en 0.

# Desde el lunes 22 de septiembre: se abonarán los haberes superiores a la mínima.

Asimismo, desde el 8 de septiembre los beneficiarios podrán consultar su liquidación previsional ingresando al portal de ANSES en la opción “Mi ANSES”, utilizando el número de CUIL y la clave de la seguridad social.

Para quienes necesiten orientación sobre cómo descargar su liquidación, se encuentra disponible un tutorial práctico en el canal de YouTube de la Dra. Evelyn Porcel de Peralta, con instrucciones paso a paso para realizar el trámite en forma rápida y segura.