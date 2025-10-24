Al compás de la música: el Coro y la Banda municipal brindarán un gran concierto en la Casa de la Cultura

El próximo sábado 1 de noviembre se realizará el concierto anual del Coro y la Banda municipal de Roldán, en el que los chicos y el profesor Abel Spitzer mostrarán todo lo aprendido durante el 2025. Será en la Casa de la Cultura a partir de las 20 horas y las entradas ya están a la venta. El equipo utilizará las ganancias para seguir invirtiendo en nuevas herramientas, así sea nuevos instrumentos o equipamiento de sonido. En diálogo con El Roldanense, el profe explicó cómo será el show y de qué manera se ensamblarán sobre el escenario.

“En esta oportunidad vamos a presentar el trabajo de todo el año. Se verán algunos desafíos que fuimos superando. Por ejemplo, con la banda logramos adecuarnos al nuevo número de integrantes, que es bastante mayor al del año pasado y actualmente tiene 17 chicos”, describió. “En cuanto al coro, pudimos superar algunas barreras técnicas como cantar a dos voces, algo que venimos persiguiendo desde el comienzo y ahora pudimos trabajarlo muy bien. También incorporamos la percusión corporal, un gran objetivo que teníamos”, relató.

Tanto el coro como la banda se presentarán primeramente por separado durante el show y luego lo harán en conjunto. También, un ex integrante del grupo se acoplará al show, exhibirá su talento y hablará sobre su paso por la banda. “No tenemos determinada una dirección en cuanto a los géneros musicales. Lo que nos ayuda a elegir es la búsqueda de canciones que dejen un buen mensaje para la gente”, especificó Spitzer, y profundizó: “Hay muchos temas que tienen esas características y nuestra idea es valorizarlos”.

El profe celebró que ambos organismos tengan la posibilidad de presentarse en sociedad regularmente. “Este tendrá un repertorio más amplio que los anteriores, abarca más cantidad de material y nos encuentra en la recta final del año. Eso nos da la posibilidad de exponer todo lo que trabajamos durante este tiempo”, esgrimió. “A la vez representa un reto con respecto a otros conciertos en los que tocamos cuatro o cinco temas. Ese es el desafío actual, un repertorio mucho más amplio. Y nos ayuda a seguir creciendo”, argumentó.

“Este concierto es importante por el vínculo que se genera con los papás. Ellos son los que se mueven, quienes llevan adelante esto, y el trabajo que realizan juntos ayuda a reforzar la relación. Eso termina incidiendo en el fortalecimiento de la banda y el coro”, destacó Abel, al tiempo que destacó la posibilidad de acercarse a la gente. “Un show así nos da la oportunidad de generar un vínculo más estrecho con la comunidad, que compra una entrada y dedica parte de su tiempo para vernos a nosotros. Lo valoramos mucho”, aseguró.

Las entradas se venden en la Casa de la Cultura a un valor de $5.000. Menores de 6 años no pagan.