La Ciudad

Alerta leptospirosis: a qué síntomas hay que prestarle atención y cómo prevenirla

Dada la proximidad de la temporada de lluvias y las condiciones propicias para la proliferación de esta enfermedad, la Municipalidad brindó recomendaciones y pautas para identificar los síntomas y reducir el riesgo de contagio.

21 DE septiembre DE 2025

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Roldán brinda información con el fin de prevenir la leptospirosis, una enfermedad que puede afectar a seres humanos y animales. Dada la proximidad de la temporada de lluvias y las condiciones propicias para la proliferación de esta enfermedad, el secretario de Salud, Agustín Callegari, brindó una serie de recomendaciones y pautas para identificar los síntomas y reducir el riesgo de contagio.

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa provocada por la bacteria Leptospira, que puede transmitirse a través del contacto con agua, tierra o alimentos contaminados por la orina de animales infectados, especialmente roedores. Las personas que se exponen a estas condiciones, como en áreas inundadas o con acumulación de basura, son más susceptibles al contagio.

Callegari detalló que los síntomas de la leptospirosis pueden variar y, en ocasiones, imitar a los de otras enfermedades comunes. Los más frecuentes incluyen: Fiebre alta; Dolores musculares; Dolor de cabeza; Escalofríos, Náuseas y vómitos; Coloración amarillenta de la piel y los ojos, Sangrado en las encías o la nariz.

La prevención es clave para evitar la propagación de la leptospirosis. A continuación, la Secretaría de Salud de Roldán ofrece una serie de medidas preventivas: Evitar el contacto con aguas estancadas. Mantener la higiene y el saneamiento adecuado. Uso de botas y guantes. Control de roedores. Vacunación de animales.

“Estamos trabajando de manera activa para informar a la población sobre cómo protegerse de esta enfermedad. La cooperación de todos es esencial para mantener a Roldán libre de riesgos y garantizar el bienestar de nuestras familias», aseguró Callegari.

Para más información y asistencia, la comunidad puede acercarse a los centro de salud: Beaudrix (Gálvez y Brown) y Villa Flores (Alberdi y Larrea).

Más de esta sección

Hoy