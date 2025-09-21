Alerta leptospirosis: a qué síntomas hay que prestarle atención y cómo prevenirla

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Roldán brinda información con el fin de prevenir la leptospirosis, una enfermedad que puede afectar a seres humanos y animales. Dada la proximidad de la temporada de lluvias y las condiciones propicias para la proliferación de esta enfermedad, el secretario de Salud, Agustín Callegari, brindó una serie de recomendaciones y pautas para identificar los síntomas y reducir el riesgo de contagio.

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa provocada por la bacteria Leptospira, que puede transmitirse a través del contacto con agua, tierra o alimentos contaminados por la orina de animales infectados, especialmente roedores. Las personas que se exponen a estas condiciones, como en áreas inundadas o con acumulación de basura, son más susceptibles al contagio.

Callegari detalló que los síntomas de la leptospirosis pueden variar y, en ocasiones, imitar a los de otras enfermedades comunes. Los más frecuentes incluyen: Fiebre alta; Dolores musculares; Dolor de cabeza; Escalofríos, Náuseas y vómitos; Coloración amarillenta de la piel y los ojos, Sangrado en las encías o la nariz.

La prevención es clave para evitar la propagación de la leptospirosis. A continuación, la Secretaría de Salud de Roldán ofrece una serie de medidas preventivas: Evitar el contacto con aguas estancadas. Mantener la higiene y el saneamiento adecuado. Uso de botas y guantes. Control de roedores. Vacunación de animales.

“Estamos trabajando de manera activa para informar a la población sobre cómo protegerse de esta enfermedad. La cooperación de todos es esencial para mantener a Roldán libre de riesgos y garantizar el bienestar de nuestras familias», aseguró Callegari.

Para más información y asistencia, la comunidad puede acercarse a los centro de salud: Beaudrix (Gálvez y Brown) y Villa Flores (Alberdi y Larrea).