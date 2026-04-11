Alerta por estafas: advierten sobre falsas promociones de la EPE que circulan por redes y WhatsApp

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) emitió una advertencia ante la circulación de publicaciones engañosas en redes sociales, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp que tienen como objetivo captar datos personales de los usuarios mediante falsas promesas de descuentos en la factura de electricidad.

Según informaron desde la empresa, una de las maniobras detectadas consiste en ofrecer un supuesto beneficio del 50 % de descuento para jubilados del Banco Nación, difundido principalmente a través de anuncios en Facebook. A partir de estos contactos, los estafadores logran obtener información personal y luego se comunican con las víctimas para solicitar datos sensibles, como claves bancarias, con el fin de acceder a sus cuentas o incluso tomar control de sus dispositivos.

Desde la EPE aclararon que este tipo de comunicaciones son completamente falsas y remarcaron que la empresa no ofrece promociones ni beneficios a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería ni correos electrónicos. En ese sentido, insistieron en la importancia de verificar cualquier información únicamente por los canales oficiales o acercándose a una oficina comercial.

En relación a la seguridad de los usuarios, la empresa recordó que nunca solicita información confidencial, como contraseñas, números de tarjetas o datos bancarios, por medios digitales. Además, señalaron que las notificaciones sobre cortes programados se realizan únicamente mediante mensajes automáticos a usuarios registrados en la Oficina Virtual, sin interacción ni pedidos de datos.

También recomendaron prestar especial atención a la autenticidad de los correos electrónicos recibidos: las comunicaciones oficiales deben provenir de direcciones con dominio institucional “@epe.santafe.gov.ar”. Cualquier variación en ese dominio puede ser indicio de fraude.

Para prevenir este tipo de estafas, la EPE aconseja desconfiar de mensajes de contactos no agendados, no compartir información personal, verificar la identidad de quienes dicen representar a la empresa y evitar caer en ofertas poco creíbles o con beneficios excesivos. Ante cualquier duda, recomiendan iniciar el contacto de forma directa a través de los canales oficiales.

Finalmente, recordaron que los usuarios pueden comunicarse mediante WhatsApp al 3425101000, a través de la Oficina Virtual en el sitio web oficial, o por sus redes sociales verificadas y la línea telefónica gratuita 0800 777 4444.