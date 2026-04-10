Amplio operativo de saturación en Roldán: dos motos al corralón y más de 40 vehículos controlados

En una acción conjunta destinada a fortalecer la prevención del delito, se llevó adelante un importante Operativo de Saturación en diferentes puntos estratégicos de Roldán. El despliegue comenzó la noche del jueves 9 y se extendió hasta la madrugada de este viernes 10 de abril, combinando patrullajes dinámicos con puestos fijos de control.

La intervención contó con la participación coordinada del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la U.R. XVII, efectivos de la Comisaría 6ta, el Comando Radioeléctrico y la Guardia Urbana de Roldán, todo bajo la supervisión y coordinación de la Subsecretaría de Seguridad y Control local.

Resultados del operativo:

– Identificación de personas: Se realizaron 67 verificaciones de identidad en la vía pública.

– Control vehicular: Se identificaron 29 automóviles y 15 motocicletas.

– Remisiones: Se procedió a la remisión de 2 motocicletas al corralón municipal por falta de documentación, en cumplimiento del Decreto 460.

Desde la Subsecretaría de Seguridad resaltaron que este tipo de operativos continuarán de manera aleatoria en distintos horarios y barrios. El objetivo principal es prevenir ilícitos, garantizar el orden público y brindar mayor tranquilidad a los vecinos mediante una presencia efectiva y constante de las fuerzas de seguridad en todo el territorio.