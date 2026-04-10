Un Poco de Ruido llega a Estancia Damfield con una propuesta atrapante de música y entretenimiento: últimas entradas a la venta

Este 11 de abril, Un Poco de Ruido desembarca en Estancia Damfield con una propuesta que promete convertirse en uno de los eventos más destacados de la región, y con sus últimas entradas disponibles. Música en vivo, DJs, puesta en escena y una experiencia integral serán los protagonistas de una jornada pensada para disfrutar de principio a fin.

El evento reunirá a artistas invitados sorpresas y DJs en un formato dinámico, donde la música será el hilo conductor de una experiencia que combina entretenimiento, encuentro social y una producción de alto nivel. Con una estética moderna y una fuerte impronta sensorial, Un Poco de Ruido apunta a un público que busca mucho más que un show: una vivencia.

Estancia Damfield, reconocida por su capacidad para albergar eventos de gran convocatoria y su entorno natural, será el escenario ideal para esta propuesta. El espacio contará con diferentes activaciones de marca, áreas de descanso, gastronomía y servicios pensados para garantizar comodidad y disfrute durante toda la jornada.

Las entradas ya se encuentran a la venta de manera online y quedan los últimos tickets. Se espera una gran convocatoria, por lo que desde la organización recomiendan adquirir los tickets con anticipación haciendo click aquí.

Un Poco de Ruido se posiciona así como una de las experiencias imperdibles del mes, consolidando a Damfield como un polo de eventos que combina música, naturaleza y comunidad.