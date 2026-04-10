Lo único que quiere es volver a abrazarlo: Isabella tiene autismo y perdió a Drogo, su perro de toda la vida

Una familia de Roldán atraviesa momentos de profunda angustia tras la desaparición de Drogo, un perro labrador que es mucho más que una mascota: es el compañero inseparable de Isabella, una niña de 11 años con autismo.

Según relataron sus familiares, la pequeña tenía un fuerte apego con el animal, con quien compartía gran parte de su rutina diaria. Desde su pérdida, Isabella se encuentra muy triste y lo extraña constantemente, preguntando por él y esperando su regreso.

Drogo no solo formaba parte del entorno afectivo de la niña, sino que también cumplía un rol clave en su bienestar emocional, brindándole contención y compañía en su día a día.

Ante esta situación, la familia solicita la colaboración de los vecinos de Roldán y la región para dar con el paradero del perro. Piden que, ante cualquier información, se comuniquen de inmediato, con la esperanza de lograr el tan esperado reencuentro.

‘‘Estamos buscándolo intensamente, salimos todos los días a caminar para ver si lo vemos y mi hija Isabella llora todos los días y lo extraña’’, señaló Gabriela, mamá de la niña y al mismo tiempo agregó: ‘‘Si alguien lo vio debe llamar al 3416878849’’