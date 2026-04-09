Un alto diplomático alemán llega a Roldán para estrechar lazos con la ciudad

El próximo martes 14 de abril Roldán recibirá la visita del embajador de la República Federal Alemana Dieter Lamlé, quien realizará la plantación de un árbol como gesto de amistad entre Argentina y Alemania, en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Esta actividad será abierta a toda la comunidad y tendrá lugar en la Plaza San Martín a las 14:45 hs. El evento será acompañado por autoridades municipales y provinciales.

“La plantación de árboles en cada ciudad visitada por el Embajador constituye una forma de dejar una huella concreta, vinculada tanto a la historia compartida como a las nuevas generaciones. En este recorrido por el país, el Embajador viene realizando este significativo gesto en distintas localidades”, destacaron desde la colectividad germana local, quienes gestionaron la visita del diplomático.

“Será una valiosa oportunidad para compartir un momento simbólico y fortalecer los lazos entre comunidades”, resaltaron.