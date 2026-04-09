Una batalla que no se detiene: Eliseo lucha por su futuro y la comunidad se une para ayudarlo

En medio de un proceso médico desafiante, Eliseo transita su recuperación con avances significativos y el acompañamiento constante de su familia, que no baja los brazos en la búsqueda de mejorar su calidad de vida.

Según relataron sus allegados, el niño se encuentra estable y sin episodios de convulsiones, lo que representa un dato alentador dentro de su cuadro general. “Cuando hablamos de que está muy bien, es porque no hay convulsiones, ni en el presente ni en el horizonte”, explicaron, destacando la importancia de este aspecto en su evolución.

El recorrido, sin embargo, no ha sido sencillo. Inicialmente, Eliseo fue diagnosticado con hidrocefalia, luego con hipoplasia pontocerebelosa —una condición que implica la reducción del puente cerebral y el cerebelo— y, más recientemente, con parálisis cerebral. Cada cambio significó un fuerte impacto emocional para la familia, que debió reponerse y seguir adelante.

A pesar de las dificultades, el niño realiza un intenso tratamiento semanal que incluye terapia ocupacional, kinesiología y fonoaudiología, tanto del habla como deglutoria, con el objetivo de mejorar su alimentación. Estas actividades se desarrollan en una clínica de neurorehabilitación en Funes, a la que asiste prácticamente todos los días. En el entorno familiar, describen estas jornadas como “ir a la escuelita”, reflejando el compromiso y la esperanza puesta en su progreso.

Paralelamente, la familia impulsa una campaña solidaria para reunir fondos que permitan acceder a un tratamiento en México. En ese marco, recientemente se realizó una rifa de Pascuas que fue calificada como un éxito. El primer premio fue un huevo de chocolate de gran tamaño, seguido por huevos rellenos, una caja de chocolates y una rosca de Pascua.

Si bien reconocen que la recaudación avanza más lentamente de lo esperado, mantienen el objetivo firme. Incluso, ya se encuentran en diálogo con una clínica en Monterrey para solicitar una prórroga en los plazos, contemplando la posibilidad de viajar el próximo año si logran reunir el dinero necesario.

En ese contexto, anunciaron una nueva actividad solidaria para continuar sumando fondos. Se trata de un torneo de truco que se realizará el próximo 25 de abril a las 20 horas en el Centro Cultural “El Enjambre”, ubicado en Rivadavia 386. El evento se disputará en parejas, con una inscripción de $20.000, y contará con servicio de buffet. Para participar, los interesados pueden comunicarse al 3413601168.

Además, se encuentran organizando otros eventos y premios solidarios, entre ellos un costillar como primer premio, un asado para cuatro personas y bebidas para los siguientes puestos, cuyos detalles serán confirmados en los próximos días.

Con esfuerzo, resiliencia y el acompañamiento de la comunidad, la familia de Liceo continúa adelante, convencida de que cada paso, por pequeño que sea, es parte de un camino hacia un futuro mejor.