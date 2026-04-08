Roldán: presentan proyecto para instalar un semáforo en Ruta 9 y Sargento Cabral

Los concejales Mariano Mateo y José María Pedretti, del bloque Somos Roldán, presentaron un proyecto de ordenanza que propone la colocación de un semáforo en la intersección de Ruta Nacional Nº 9 y Sargento Cabral, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito en uno de los principales accesos a la ciudad.

La iniciativa surge a partir del sostenido incremento del flujo vehicular en este sector, clave para el ingreso y egreso al casco urbano de Roldán. En este sentido, los ediles destacaron que la circulación constante de autos, motos y transporte público genera situaciones de riesgo tanto para conductores como para peatones.

Asimismo, el proyecto pone el foco en la necesidad de brindar mayor seguridad a niños, niñas y adolescentes que asistirán a las actividades deportivas y recreativas en el nuevo predio del Club San Lorenzo, ubicado en las inmediaciones. La instalación de un semáforo permitirá ordenar los cruces y facilitar un acceso más seguro para las familias.

“Es fundamental acompañar el crecimiento de la ciudad con infraestructura vial que cuide a nuestros vecinos. Este tipo de intervenciones no solo ordenan el tránsito, sino que previenen accidentes y salvan vidas”, señalaron desde el bloque.

La propuesta solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que evalúe la instalación de un semáforo con características acordes al volumen de tránsito de la zona, priorizando la seguridad y la fluidez vehicular.

Con este proyecto, Somos Roldán reafirma su compromiso con una ciudad más segura, ordenada y pensada para el desarrollo de toda la comunidad.