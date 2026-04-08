En sus marcas: abrió la inscripción para participar de Roldán se Mueve, la maratón por los 160 años de la ciudad

El próximo domingo 3 de mayo se correrá la maratón ‘Roldán se Mueve’, uno de los eventos diseñados para celebrar los 160 años que la ciudad cumplirá en pocas semanas. La carrera tendrá diferentes categorías, atravesará lugares históricos de la localidad y ya abrió las inscripciones para los interesados que deseen sumarse a la movida. En diálogo con El Roldanense, Facundo Martínez, uno de los impulsores de la maratón, se refirió a los últimos detalles confirmados para la gran jornada y explicó cómo registrarse de forma accesible.

“Tendrá tres modalidades: 8 y 4 kilómetros, y una caminata de dos kilómetros. También estará la categoría kids, de 150 metros, para chicos que tengan hasta siete u ocho años. Esta última es sin costo, y se le entregará una medalla réplica a los niños. Esperamos que vayan muchas familias”, contó en primer lugar. Durante esa mañana habrá diferentes cortes de calles, aunque los mismos se levantarán a medida que pasen los corredores. “La Municipalidad nos garantizó la seguridad, también participará la Guardia Urbana, y tendremos ambulancia y baños”.

Una de las grandes atracciones de ‘Roldán se Mueve’, en paralelo, será el vuelo bautismal en avioneta que se sorteará entre todos los participantes, con la presencia del Círculo de Aviación de Rosario. Además, esta primera edición tiene el apoyo de un gran número de comercios de la localidad. “Hay muchos negocios que se sumaron a nuestra Guía del Corredor, una revista que le daremos a cada participante para que acuda a esos comercios que apoyan la iniciativa”, pronunció Facundo, entusiasmado por la cercanía del día clave.

Tanto él como Luciano, su ladero en la organización, recomiendan estar atentos a la cuenta de Instagram del evento para conocer las últimas novedades. Entre ellas, confirmaron que los bomberos de la ciudad estarán presentes en la carrera. “Van a poner un stand el día del evento y, desde allí, difundirán los cursos que se realizan en el cuartel. También van a poner un puesto de hidratación en esa esquina, sobre la vereda, y exhibirán sus vehículos”, relataron. Por si fuera poco, pronto difundirán la remera oficial de la carrera con los distintos sponsors.

Para realizar la inscripción al certamen es necesario acceder al link de Cronorav, la empresa que organiza la maratón y se dedica a este tipo de eventos, haciendo click aquí. También se puede acceder desde la cuenta de Instagram de la carrera. “Van a aparecer varias, tenes que seleccionar Roldán para registrarte. Ahí completas el formulario con tus datos, haces el pago, envías el comprobante, y ya estás anotado”, pronunció Martínez, y adelantó que habrá premios en efectivo para los ganadores de 8KM, tanto hombres como mujeres.