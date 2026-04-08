Horror en Funes: la autopsia expuso cómo mataron a Ramiro Nast y en qué momento

La autopsia realizada al cuerpo de Ramiro Nast arrojó datos clave para la investigación del homicidio y confirmó que la víctima murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico grave.

El estudio forense se llevó a cabo en el Instituto Médico Legal de Rosario durante la jornada del martes, donde los especialistas determinaron además que la data de fallecimiento se ubicaría en horas de la mañana del sábado, aportando precisión temporal a la reconstrucción del hecho.

En el marco de la causa, ya son dos los detenidos. Al primero, identificado como L.V. y aprehendido el mismo día del hallazgo del cuerpo, se le suma ahora un segundo sospechoso identificado como K.T., quien fue detenido recientemente.

Ambos serán llevados a audiencia imputativa en los próximos días, aunque la fecha aún no fue confirmada por la Justicia.

Con estos nuevos elementos, la investigación avanza con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el crimen.

Los procedimientos se llevaron adelante a partir de las tareas de seguimiento y análisis realizadas en conjunto entre el Centro de Monitoreo Municipal, la Comisaría 23 y la Fiscalía interviniente. Ese trabajo permitió reconstruir los movimientos previos del joven, identificar a todos los involucrados y orientar rápidamente las medidas judiciales correspondientes.

En este marco, en las últimas horas se concretó la aprehensión de un nuevo imputado, lo que refuerza el avance de la causa y el trabajo articulado entre las distintas áreas intervinientes.

De acuerdo a las primeras líneas investigativas, no se trataría de un hecho premeditado, aunque esta hipótesis aún forma parte del análisis en curso y será confirmada a partir de los resultados de las pericias y testimonios recolectados.