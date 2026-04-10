Sábado teñido de azul: se viene la tradicional mateada por el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo

El pasado 2 de abril fue el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo y, tal como sucede cada año, en la ciudad se realizará la tradicional mateada. Es organizada por Padres Autismo Roldán y tendrá lugar este sábado 11 en la plaza inclusiva Evita (Independencia y Gálvez), a partir de las 16 horas. El evento es abierto a todas las familias y vecinos que quieran acercarse para compartir experiencias, juegos y diversión. Habrá folletería informativa sobre la tarea que lleva a cabo la ONG local y también estará presente el Área de Discapacidad.

“Este año, a nivel mundial, el lema es ‘Menos juicios y más apoyos’. Tiene que ver con recalcar que la condición autista dura para toda la vida. Se necesita apoyo para que las personas tengan las oportunidades que se merecen, más allá de su condición”, contó Sabrina Gammuto, en representación de la organización, a El Roldanense. “Si bien se avanzó en los últimos años con respecto a la detección temprana, falta mucho por desarrollar en espacios terapéuticos y de recreación para los jóvenes, y ni hablar de ámbitos laborales para adultos”, señaló.

En ese marco, puso de manifiesto la necesidad de contar con políticas públicas. “Necesitamos que haya espacios recreativos, lúdicos y deportivos para jóvenes y adolescentes, que exista formación laboral y que haya sitio en empresas privadas o lugares del Estado para que los chicos puedan hacer pasantías laborales”, explicó. “También, que no sean solo los centros de día los que alberguen a las personas con alguna condición. Se debe pensar en un espacio dentro de la sociedad para ellos. Muchos creen que por tener alguna discapacidad, alguien no puede hacer una labor, y en realidad lo que falta son oportunidades”, dijo.

Gammuto enfatizó, a la vez, en que es menester “dejar de infantilizar” el autismo. “Hay un amplio porcentaje (85-90%) de adultos autistas que no tiene trabajo formal. Nosotros seguiremos creando espacios donde no los haya, pero continuaremos pidiendo al Estado que forme parte activa de estas cuestiones”, pronunció. “Las obras sociales no aprueban en tiempo y forma las terapias o acompañamientos. Y ni hablar de las familias de Roldán y la región que no las tienen, se les dificulta aún más acceder a lo que necesitan. Es una época de mucha burocracia”, aseguró.