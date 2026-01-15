Alertan sobre una modalidad de estafa digital que suplanta a organismos públicos y empresas de servicios

La Oficina Municipal de los Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Rosario advirtió sobre una modalidad de estafa informática que se viene repitiendo con mayor frecuencia y que afecta especialmente a personas mayores y jubiladas, mediante la suplantación de organismos públicos y empresas de servicios.

Según informaron desde la Oficina, los estafadores utilizan perfiles falsos en redes sociales y mensajes de WhatsApp con la imagen institucional de entidades como EPE, PAMI o YPF, ofreciendo supuestos descuentos del 50%, 70% o hasta 100%, acceso a computadoras o beneficios especiales para jubilados.

A partir de esos contactos, envían enlaces engañosos que redirigen a números de WhatsApp —generalmente con características de Córdoba o Buenos Aires— y luego establecen videollamadas en las que solicitan fotos del DNI (frente y dorso) y selfies con el documento. Con esa información, los estafadores abren billeteras digitales, solicitan préstamos online, realizan transferencias y vacían cuentas bancarias.

“Estamos viendo una modalidad muy clara y reiterada: se apela a la confianza, a la urgencia y a la promesa de beneficios. Ninguna empresa, banco u organismo oficial pide datos personales, bancarios o biométricos por WhatsApp ni realiza videollamadas para otorgar descuentos”, advirtió Nadia Amalevi, jefa de la Oficina Municipal.

Desde el organismo recomendaron no ingresar a enlaces recibidos por mensajes o correos, desconfiar de promociones demasiado atractivas y no compartir JAMÁS claves, PIN, datos bancarios, números de tarjetas, códigos de seguridad ni CBU.

También alertaron que nunca debe realizarse una operación cuando alguien guía el paso a paso por teléfono o videollamada, y que ante ese tipo de llamados se debe cortar la comunicación de inmediato.

“Los fraudes digitales manipulan emociones como la confianza o el miedo a perder una oportunidad. Informarse y frenar a tiempo es la mejor herramienta de prevención”, agregó Amalevi.

La Oficina recordó además que, frente a cualquier duda, intento de estafa o cargos indebidos, los vecinos y vecinas pueden comunicarse para recibir asesoramiento y acompañamiento, y realizar las denuncias correspondientes.