Allanamiento en Roldán y Rosario: detuvieron a cinco personas por el crimen de un joven de 17 años

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, aprehendió este viernes a cinco personas durante una serie de allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de Rosario y la localidad de Roldán, en el marco de la investigación por el homicidio de Lautaro Donaire, de 17 años, ocurrido el pasado 23 de septiembre en Carriego y las vías férreas.

Los procedimientos fueron ordenados por la fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación, María de los Ángeles Granato, y ejecutados por la División Homicidios de la PDI Distrito Rosario, con la colaboración de grupos tácticos de Gendarmería Nacional. Las medidas se registraron en inmuebles ubicados en Pasaje 1113 al 4200, Río de Janeiro al 3100, Ludueña al 1800, Gaboto al 4200, Bordabehere al 5000, San Lorenzo al 5100 -todos de Rosario- y en Buenos Aires al 200 de Roldán.

Como resultado de los allanamientos fueron aprehendidos Romina M. de 37 años; Paola A. (45); Alexis P. (23); B. D. (15); y M. D. (16); quienes quedaron a disposición de la justicia. Asimismo, se secuestraron teléfonos celulares, 3 plantas de cannabis, 7 plantines de la misma sustancia, 2 bolsas de semillas, 2 lámparas utilizadas para cultivo, cartuchos calibre 32 y 22, balanzas de precisión y otros elementos de interés para la causa.

La investigación continúa bajo directivas de la Fiscalía interviniente, tendiente a esclarecer el hecho y determinar la participación de cada uno de los aprehendidos. Lautaro Donaire murió el pasado 23 de septiembre en el Hospital Centenario de Rosario, tras sufrir una herida de arma blanca en la espalda en un hecho ocurrido en Carriego y las vías.