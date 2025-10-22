Allanamientos en Roldán y Rosario: detuvieron a una mujer por fraude y documentación falsa

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó este miércoles un importante operativo en el marco de una investigación por fraude y uso de documentación falsificada. La acción concluyó con la detención de una mujer de 39 años y el secuestro de varios objetos de interés para la causa.

El procedimiento fue coordinado por el fiscal Carlos Covani y contó con la participación del Departamento Operativo de la PDI – Región II, Distrito Rosario, junto a los grupos tácticos GAT PAT, GIRI y GTM de la Unidad Regional II. Las medidas judiciales se llevaron a cabo en tres domicilios: dos ubicados en Rosario, sobre las calles García Manzo al 5300 y Amenábar al 6100, y uno en la ciudad de Roldán, en calle Rigoberto Menchú al 1100.

Durante los allanamientos, los efectivos detuvieron a la sospechosa —identificada como Yolanda A.— y secuestraron una consola PlayStation 5 con dos juegos y dos joysticks, una notebook, varios teléfonos celulares, televisores, relojes inteligentes, una plancha de pelo, un masajeador y facturas de compra fechadas el 30 de junio, entre otros elementos relacionados con la maniobra investigada.

La investigación se inició tras la denuncia de una víctima que, el pasado 25 de junio, sufrió el robo de sus tarjetas de crédito y débito desde el interior de su vehículo estacionado. Según las primeras hipótesis, los responsables habrían utilizado inhibidores de señal para acceder al rodado y luego efectuaron compras de artículos electrónicos en distintos locales, utilizando un DNI falsificado con los datos de la víctima.

Por disposición del fiscal interviniente, la mujer quedó detenida y fue puesta a disposición de la justicia competente.