Un lugar para conectar, moverse y disfrutar: lanzan en Roldán un Club Social para adultos mayores

La Residencia de Adultos Mayores Seis Pinos, con más de un año de funcionamiento y 18 residentes permanentes, presentó una nueva iniciativa pensada para personas mayores que viven en su casa o con su familia pero buscan compañía, actividades y contención profesional durante el día.

‘‘Nosotros abrimos la residencia boutique para adultos hace más de un año, en un predio con hermosos jardines y sabíamos desde el inicio que podíamos ampliar la invitación a aquellos adultos mayores que viven en sus casas y buscan permanecer activos y conectados, en un espacio cuidado y asistido’’, señaló Julieta Vita, Psicologa y una de las responsables en dialogo con El Roldanense.

La propuesta —definida por la institución como un “club” o “colonia” para la tercera edad— se desarrollará dentro del establecimiento y se abrirá por grupos reducidos (a partir de 3 o 4 personas) para garantizar cercanía y seguimiento. El inicio será escalonado: a medida que se conformen los primeros grupos, comenzarán las actividades.

El esquema es flexible: se puede asistir jornada completa, solo por la mañana, o en ciertos días de la semana, de acuerdo a la necesidad de cada familia. En todos los casos, Seis Pinos ofrece alimentación casera (colaciones y, para quienes permanezcan al mediodía, almuerzo) y asistencia para quienes requieran toma de medicación u otros apoyos cotidianos.

El programa de actividades combina:

⁠Estimulación física: clases de yoga y educación física adaptada.

Estimulación cognitiva: talleres de memoria, lectura guiada y aprendizajes funcionales.

⁠Expresión y bienestar emocional: propuestas manuales.

Socialización: momentos de encuentro con pares, charlas y merienda compartida (mate, té u otras infusiones).

La institución cuenta con un SUM vidriado (quincho/espacio de usos múltiples con mesas y sillas) y tiene más de 1000 metros cuadrados de parque y arboleda para recreación: es un espacio que abarca la manzana desde San Sebastián hasta Namuncurá.

En materia arancelaria, Seis Pinos prevé un esquema mensual ajustado al tiempo de permanencia y servicios incluidos (por ejemplo, si la persona almuerza o no). También contemplan casos puntuales por día cuando una familia necesite cobertura excepcional.

“Club diurno”, y no “centro de día”: la institución subraya que el foco está en socializar, entretener y estimular en un entorno adaptado a la tercera edad, diferenciándose de formatos asociados a otras prestaciones. Por eso, la convocatoria apunta tanto a personas con buena movilidad como a quienes utilizan andador o silla de ruedas, priorizando siempre la seguridad y la comodidad de las actividades dentro del establecimiento.

Cómo anotarse

Las y los interesados pueden contactarse por WhatsApp al número de la residencia (341 677-9175) para recibir un formulario donde indicar datos y franjas horarias de preferencia. También se reciben consultas por Instagram ( @residenciaseispinos ) .Una vez reunidas varias personas, la residencia abrirá el grupo y comunicará la fecha de inicio.

Dirección: San Sebastián 256 Bis, Roldán (límite con Funes).

Contacto: WhatsApp 341 677-9175.