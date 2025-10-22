Otra vez se activó el tótem de seguridad de Pellegrini y 9 de Julio: personal de emergencias asistió a mujer con convulsiones

En la noche del martes, cerca de las 21:15, se activó el tótem de seguridad ubicado en la intersección de 9 de Julio y Pellegrini, frente a la Escuela Fiscal N° 229.

A través del sistema, se informó que una mujer de aproximadamente 30 años se encontraba convulsionando dentro del establecimiento educativo.

De inmediato, el Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Roldán activó el protocolo de emergencia, comisionando una ambulancia al lugar.

Minutos después, personal del Móvil 8, que se encontraba patrullando la zona, arribó al sitio y brindó asistencia preventiva hasta la llegada del servicio médico.

A las 21:18, la ambulancia llegó al lugar y trasladó a la mujer al SAMCo local, donde recibió atención médica.

Desde la Subsecretaría de Seguridad y Control destacaron que los protocolos funcionaron de manera correcta, al igual que en la mañana del mismo día, cuando el sistema fue activado por un hecho de agresión a un menor