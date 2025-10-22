Pronóstico de mal clima: anuncian una seguidilla de días con lluvias y viento

Se acabó lo que se daba: desde este miércoles y hasta el sábado se esperan lluvias, con un marcado descenso térmico hacia el fin de semana.

Empieza hoy mismo a preparar el paraguas porque se prevén chaparrones intermitentes durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. La mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 29°.

En tanto el jueves traerá más calor y llegan tormentas aisladas, con lluvia y viento fuerte (ráfagas de hasta 50 km/h), para aliviar tras una máxima que trepará a 33°.

El viernes marcará el comienzo de las temperaturas más moderadas: se esperan nuevas tormentas durante todo el día, algunas fuertes por la mañana, y un termómetro entre 20° y 26°.

La inestabilidad continuará el sábado, con probabilidad de lluvias matutinas, máxima de 22° y ráfagas moderadas.

Recién el domingo 26 volverá el sol, con una jornada más fresca y estable. Se prevé una mínima de 13° y una máxima de 22°, ideal para volver a disfrutar del aire libre tras varios días de paraguas en mano.