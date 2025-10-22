La Ciudad

Pronóstico de mal clima: anuncian una seguidilla de días con lluvias y viento

Así lo anunció el Servicio Meteorológico Nacional.A continuación los detalles de cómo estarán las temperaturas de cara al fin de semana.

22 DE octubre DE 2025

Se acabó lo que se daba: desde este miércoles y hasta el sábado se esperan lluvias, con un marcado descenso térmico hacia el fin de semana.

Empieza hoy mismo a preparar el paraguas porque se prevén chaparrones intermitentes durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. La mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 29°.

En tanto el jueves traerá más calor y llegan tormentas aisladas, con lluvia y viento fuerte (ráfagas de hasta 50 km/h), para aliviar tras una máxima que trepará a 33°.

El viernes marcará el comienzo de las temperaturas más moderadas: se esperan nuevas tormentas durante todo el día, algunas fuertes por la mañana, y un termómetro entre 20° y 26°.

La inestabilidad continuará el sábado, con probabilidad de lluvias matutinas, máxima de 22° y ráfagas moderadas.

Recién el domingo 26 volverá el sol, con una jornada más fresca y estable. Se prevé una mínima de 13° y una máxima de 22°, ideal para volver a disfrutar del aire libre tras varios días de paraguas en mano.

Más de esta sección

Hoy